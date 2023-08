Ladrão interrompe furto de bicicleta para fazer carinho em cão

Em San Diego, na Califórnia (EUA), um ladrão foi visto prestes a cometer o furto de uma bicicleta elétrica quando parou para acariciar um cão da raça golden retriever. O caso ganhou destaque nas redes sociais após publicação do Departamento de Polícia de San Diego no Facebook. "Em uma reviravolta bastante peculiar, quando o suspeito estava prestes a fugir, ele parou para acariciar o cão da casa que havia entrado na garagem", informaram os oficiais pela rede social na semana passada.

Segundo a polícia, o homem, que segue não identificado, roubou uma bicicleta da marca Electra, estimada em US$ 1.300 (R$ 6.300). O caso ocorreu no bairro de Pacific Beach, por volta das 22h40min.

Quando o suspeito estava prestes a deixar a residência com a bicicleta, o cachorro da família apareceu na garagem, abordando o criminoso. Em seguida, ele puxou a bicicleta de volta, acionou o suporte (também conhecido como descanso) e voltou a sua atenção para o animal amigável, fazendo carinho nele — inclusive na barriga.

O homem, então, chama pelo "pai" do golden retriever enquanto pergunta: "Onde está seu pai?", acrescentando "que o dono não deveria deixar sua garagem aberta" e seguiu o seu caminho.

Como visto nas imagens de segurança, os golden retriever são uma raça conhecida e muito querida por sua atitude carinhosa e sociável com as pessoas. É um cão ideal para viver em família e com crianças, graças ao seu temperamento amável, brincalhão e paciente.