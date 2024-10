MUNDO

Líbano: Explosões são registradas perto de aeroporto de Beirute

Agências internacionais de notícia relataram fortes explosões na noite desta quarta-feira, 3, perto do aeroporto internacional de Beirute, no Líbano. Em vídeos captados no momento das explosões, é possível ouvir uma série de estrondos, seguido de nuvens de fumaça emergindo de uma região da capital faz fronteira com o subúrbio de Dahieh, reduto do Hezbollah na cidade e alvo constante de ataques aéreos israelenses.