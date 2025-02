EUA

Líder de seita acusada de matar seis pessoas exige dieta com comida vegana na prisão

Zizians são acusados de serem "extremistas perigosos"

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 09:55

Ziz LaSota Crédito: Reprodução/NYPost

A programadora trans Ziz LaSota, acusada de liderar a seita conhecida como Zizians, interrompeu sua audiência de custódia no último domingo (16), em Maryland, para exigir uma dieta vegana na prisão. Durante a audiência, Ziz, 34 anos, gritou para o juiz: "Eu vou morrer de fome se você não intervir. Preciso que a prisão seja obrigada a ter uma dieta vegana. Isso é mais importante do que essa audiência." As informações foram divulgadas pelo NY Post. >

Ziz foi presa junto com seus seguidores Michelle Zajko, 33, e Daniel Blank, 26, em uma área rural do estado, sob acusações de invasão de propriedade e posse ilegal de armas. O tribunal determinou a prisão preventiva do grupo. Além disso, Michelle Zajko é suspeita de ter matado seus próprios pais em janeiro de 2023, na Pensilvânia.>

Os Zizians são descritos como jovens cientistas e pesquisadores, reconhecidamente brilhantes e com passagens por universidades renomadas. O grupo, que se dedica ao anarquismo, veganismo radical, identidade de gênero e inteligência artificial, conta com muitos membros que, assim como Ziz, se identificam como transgêneros. As autoridades acusam os Zizians de serem "extremistas perigosos" e investigam o envolvimento do culto em seis mortes em diferentes estados dos EUA, incluindo a morte de um policial.>

Entre os outros integrantes do grupo, Milo Youngblut, 21 anos, é acusado de matar o policial rodoviário David Maland, em janeiro, na fronteira com o Canadá. Milo é estudante de ciência da computação na Universidade de Washington. Ophelia Bauckholt, de nacionalidade alemã e uma jovem prodígio da matemática, foi morta durante um confronto. Maximilian Snyder, 22 anos, é acusado de matar o fazendeiro Curtis Lind, de 82 anos, na Califórnia, após semanas em que o agricultor foi atacado com uma espada no olho por membros do grupo. Outros dois membros, Alexander Leatham e Suri Dao, são suspeitos de tentativa de homicídio. >