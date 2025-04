ANIMAL SELVAGEM

Lobo-terrível: conheça a espécie 'recriada' por empresa após 12 mil anos de extinção

Startup de genética anunciou que conseguiu trazer linhagem de volta à vida

Uma espécie extinta há mais de 12 mil anos voltou à vida após uma coleta realizada por uma startup do ramo da genética, e o assunto viralizou nas redes sociais. O lobo-terrível ou lobo pré-histórico se tornou conhecido por ser retratado na série americana Game of Thrones mas, na antiguidade, era popular por ser um predador de primeira linha, com caça ativa para animais de até mesmo grande porte. >