LUA (QUASE) DE SANGUE

Lua cheia alaranjada chama atenção nas redes sociais

A noite de Lua cheia deste domingo, 21, a primeira a abrilhantar o céu em julho deste ano, tem chamado a atenção da população. Nas redes sociais, internautas destacam a beleza do satélite natural e os tons alaranjados observados em alguns momentos em diferentes regiões do País.

Alguns usuários chegaram inclusive comparar as características do satélite natural neste domingo com o fenômeno popularmente conhecido como "Lua de sangue", quando o satélite adquire tons avermelhados em noites de eclipse. Um eclipse da Lua ocorre quando o satélite natural se alinha perfeitamente com o Sol e a Terra.