ECONOMIA

'Ato hostil': Casa Branca critica Amazon por detalhar valor de tarifas nos preços

Tarifas praticadas pelo governo Trump têm aumentado preços para o consumidor final

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2025 às 11:22

Jeff Bezos Crédito: Shutterstock

A Casa Branca criticou nesta terça-feira (29) a notícia de que a Amazon pretende explicitar em seus preços on-line o valor das tarifas aplicadas durante a gestão de Donald Trump. A secretária de imprensa Karoline Leavitt classificou a iniciativa como um “ato hostil e político”, durante entrevista coletiva. >

A resposta teve reflexos imediatos: as ações da Amazon registraram queda de mais de 2% nas negociações do pré-mercado. De acordo com o site Punchbowl News, a plataforma de e-commerce está avaliando adicionar uma indicação direta do peso dessas tarifas nos preços finais, com o objetivo de mostrar ao consumidor como as medidas protecionistas impactam os custos. >

Trump tem repetido que as tarifas afetam os países parceiros, como se os americanos não fossem ter que arcar com os custos nos valores de suas compras. A medida da Amazon deixará claro o aumento trazido pelas tarifas. >

Embora a Amazon não tenha confirmado oficialmente essa mudança, a proposta acendeu um sinal de alerta na Casa Branca, que levantou suspeitas sobre o porquê de a empresa não ter adotado postura semelhante durante o governo Biden.>

Durante a coletiva, Leavitt também foi questionada sobre o impacto das tarifas no bolso dos americanos. Ao ser perguntada se a ação da Amazon comprova que os consumidores são os mais afetados, ela afirmou que o tema havia sido discutido com o presidente pouco antes da entrevista. Ela voltou a dizer que isso mostra que "americanos devem comprar (produtos) americanos" e que o governo está trabalhando para fortalecer as fábricas locais. >

Outros nomes do comércio eletrônico, como Shein e Temu, já aplicam práticas parecidas. A Temu, por exemplo, insere uma taxa de importação no valor total do pedido, que pode representar até 145% a mais sobre o preço original do produto.>