VÍDEO

Maior aeronave do mundo, Airlander 10 faz voo teste

Considerada a "mais eficiente do mundo", o "Airlander 10" pode atingir uma velocidade média de 130 km/h e é movido por hélices a diesel

O "Airlander 10", a maior aeronave do mundo, está prestes a realizar seu primeiro voo. Com um comprimento de impressionantes 92 metros, o veículo, que combina características de um dirigível, foi desenvolvido na fábrica de Doncaster, na Inglaterra. A empresa Hybrid Air Vehicles, responsável pela construção, tem como objetivo produzir até 24 unidades dessa aeronave por ano. >

Considerada a "mais eficiente do mundo", o "Airlander 10" pode atingir uma velocidade média de 130 km/h e é movido por hélices a diesel. A aeronave tem um visual moderno e futurista e ela promete uma experiência única para os passageiros, com luxuosos quartos privativos, restaurantes de alto padrão e vistas deslumbrantes que se estendem "de horizonte a horizonte".>

O CEO da Hybrid Air Vehicles, Tom Grundy, afirmou que, após concluir os protótipos, o próximo passo será iniciar a produção em massa. No entanto, o projeto não foi isento de desafios: em 2016, durante um voo de teste, a aeronave sofreu um mau funcionamento e precisou realizar um pouso forçado em um campo, o que resultou na destruição da cabine. Esse incidente levou a melhorias significativas de segurança, como a instalação de airbags infláveis para garantir a proteção da tripulação.>

O projeto promete, ainda, reduzir de 75% a 90% das emissões de carbono, alinhando-se aos padrões ambientais da aviação. Grundy destacou que o "Airlander 10" será mais econômico do que outras aeronaves devido ao seu tamanho, permitindo que a empresa atenda a diferentes mercados. A previsão é que as primeiras unidades decolarem em 2029, com uma rota já planejada para a Espanha.>