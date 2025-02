CANADÁ

Médico infarta enquanto tratava paciente vítima de infarto

Episódio impressionou colegas

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 10:28

Chris Loreto Crédito: Reprodução

Um médico canadense descobriu que estava infartando ao atender um paciente que enfrentava a mesma situação. Chris Loreto, de 60 anos, atua no Hospital Timmins and Disctrit, em Ottawa, que divulgou a história agora por conta do mês da conscientização sobre a saúde vascular, celebrado em fevereiro no Canadá. O caso ocorreu em novembro de 2024 e chamou a atenção para a importância de reconhecer os sintomas de problemas cardíacos.>

Loreto, clínico geral, relatou ao portal "Bay Today" que começou a sentir dores no peito quatro meses e meio antes do diagnóstico. As dores, que subiam pela garganta e chegavam aos dentes e ouvidos, eram tão intensas que ele precisava parar para gritar. “A dor era tão forte que muitas vezes eu tinha que parar para gritar”, contou. Inicialmente, ele atribuiu os sintomas a um refluxo gástrico, já que eles surgiam durante exercícios físicos, e passou a tomar medicamentos para refluxo. No entanto, as dores persistiam.>

O médico procurou um colega de confiança para relatar os sintomas, mas omitiu que as dores apareciam durante corridas, o que mais tarde admitiu ter sido um erro. No dia 12 de novembro, a dor se intensificou enquanto ele jogava hóquei. Mesmo assim, no dia seguinte, ele foi trabalhar. No fim de seu turno, atendeu um paciente que sofreu um infarto fulminante. Após o atendimento, Loreto conversou com a esposa do paciente e percebeu que o caso era semelhante ao seu. “A história dele era minha história”, afirmou em depoimento ao site do hospital.>

Ao compartilhar seu quadro com colegas, eles o chamaram de “estúpido” por não ter procurado ajuda antes. Loreto então realizou exames de sangue e um eletrocardiograma, que confirmaram que ele estava infartando.>