AOS 5 ANOS

Menina com suspeita de torção no braço descobre câncer raro e terminal

Expectativa é de menos de um ano de vida após diagnóstico de sarcoma agressivo

O que parecia ser apenas uma torção no braço acabou se revelando um câncer raro e terminal. A britânica Bonnie Spence, de 5 anos, passou por nove semanas de incertezas e dores até receber o diagnóstico de sarcoma rabdoide em estágio avançado. A condição, considerada altamente agressiva, deixou os médicos com poucas alternativas de tratamento, e a menina recebeu um prognóstico de menos de um ano de vida.>

As dores começaram no início de 2025, quando o braço esquerdo de Bonnie passou a apresentar inchaço e coloração arroxeada. Ao ser levada ao médico, foi inicialmente diagnosticada com uma torção e recebeu uma tipoia. No entanto, as dores persistiram e o inchaço não cedeu, mesmo após semanas de observação.>