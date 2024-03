ALOTRIOFAGIA

Menina de 3 anos é diagnosticada com autismo e rara síndrome alimentar

Uma mãe, de 25 anos, pediu ajuda para a filha de 3 anos, Wynter A'Hearne, que nasceu com uma condição rara. Além do autismo, a pequena também foi diagnosticada com um incomum distúrbio alimentar chamado de "síndrome de Pica".

Com a síndrome rara, Stacey precisou mudar completamente a vida profissional, cuidando da filha em tempo integral no País de Gales, Reino Unido.

"Ela está literalmente comendo a casa inteira. Comprei um sofá novo e ela arrancou pedaços dele. Ela é muito exigente com a comida normal, mas ela senta e come uma esponja. Ela quebrou cerca de oito porta-retratos e tentou comer o vidro", disse.

"Eu tenho um colar mastigável para ela, projetado especificamente para pessoas com pica, que ela pode mastigar diferentes texturas. Além disso, coisas como massas de formatos diferentes são algo que ela come – com as quais ela pode tocar ou brincar. Os médicos disseram que não há muito que possamos fazer", lamentou.