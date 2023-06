Menina de 5 anos é colocada em mala e sequestrada em hotel

Um caso criminal chocou os habitantes de Florença, na Itália. Há 10 dias, uma criança peruana de 5 anos foi sequestrada dentro de um hotel da cidade, causando pânico entre os familiares.



De acordo com informações da coluna Page Not Found, do site Extra, Kataleya Mia Chicillo Álvarez desapareceu do antigo Astor Hotel, que está sendo ocupado por mais de 140 imigrantes ilegais.



No dia 10 de junho, a menina foi colocada dentro de uma mala e levada pelos sequestradores sem deixar rastro. Imagens do circuito interno do hotel mostra a criança brincando às 15h12 do lado de fora do estabelecimento ocupado pelos imigrantes.