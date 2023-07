Menino de 3 ano sofre com piolho nos cílios

Uma criança de 3 anos virou um dos assuntos mais comentados da China após os médicos acharem piolhos vivendo em seus cílios. O menino, natural de Zhengzhou, brincava com areia e, consequentemente, coçava os olhos com as mãos sujas.



Apesar da brincadeira, os médicos informaram que a infestação de lêndeas pode não ter sido feita dessa forma. No hospital, segundo o site Crescer, os pais contaram aos profissionais que a criança vivia sentindo coceiras nos cílios no olho direito, além de produzir um líquido que não era normal.