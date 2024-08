DIPLOMACIA

Milei agradece ao Brasil por assumir proteção da embaixada argentina na Venezuela

O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu ao Brasil por assumir a proteção da embaixada argentina em Caracas, após o ditador Nicolás Maduro expulsar diplomatas argentinos da Venezuela. Brasília também se comprometeu com a segurança de opositores a Maduro e do corpo diplomático do Peru.