Mulher que ficou famosa por namorar avião termina romance 10 anos depois: 'Ainda somos amigos'

Uma alemã que ficou famosa após se apaixonar por um avião revelou que terminou seu relacionamento com a aeronave. Michele Köbke, hoje com 36 anos, se sentiu "sexualmente atraída" por um boing 737 em 2014.

Uma década depois, Michele revela como tudo aconteceu. Ela estava no aeroporto Tegel, em Berlim, quando olhou para o pátio do local, pela janela do aeroporto, e viu o avião.

No evento, ela beijou o avião e ficou em pé em uma de suas asas. “O hangar é o lar para o meu querido e para mim; podemos aproveitar nosso tempo juntos sem sermos perturbados lá. Eu planejo me mudar para o hangar um dia e meu maior sonho é estar com meu querido e viver com ele”, disse ela na época.