mudança

Museu na Inglaterra reconhece imperador romano como mulher trans e mudará pronome em exposições

Um museu do Reino Unido deve mudar o pronome utilizado para tratar uma figura do império romano em suas exposições após concluir, por meio de textos clássicos, que a preferência do imperador, historicamente tratado como homem, era por pronomes femininos. As informações são do jornal britânico The Telegraph.