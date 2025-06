CIÊNCIA

Novo planeta anão é descoberto no Sistema Solar

Corpo celeste foi registrado como 2017 OF201

Um possível novo planeta anão foi descoberto no Sistema Solar por cientistas americanos. O corpo celeste foi batizado de 2017 OF201 e é três vezes menor que Plutão.>

O corpo celeste está atualmente três vezes mais distante da Terra do que Netuno. A estimativa é de que, para chegar nele, a jornada seria de 25 mil anos. O objeto só pode ser observado da Terra durante 0,5% do tempo, o que equivale a um século.>

O principal autor do estudo, Sihao Cheng, do Instituto de Estudos Avançados de Nova Jersey, nos Estados Unidos. agora pede tempo para alinhar os telescópios James Webb, Hubble e Alma com sua nova descoberta. O objetivo da equipe é descobrir mais sobre o planeta e confirmar oficialmente que ele se enquadra como anão. >