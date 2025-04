ETS?

Cientistas encontram indício mais forte até hoje de vida em outro planeta

Cientistas encontram gases associados a processos biológicos em K2-18 b, mas alertam para necessidade de confirmação

Uma equipe internacional de astrônomos liderada pela Universidade de Cambridge anunciou a detecção de dois gases potencialmente associados a vida na atmosfera do exoplaneta K2-18 b, localizado a 124 anos-luz da Terra. As observações foram realizadas pelo telescópio espacial James Webb e publicadas na revista Astrophysical Journal Letters. >

"Estes são os indícios mais promissores que já encontramos de um mundo potencialmente habitado", declarou o principal autor do estudo, Nikku Madhusudhan, professor de astrofísica em Cambridge. "No entanto, precisamos ser extremamente cautelosos antes de tirar conclusões definitivas." >

A descoberta foi possível graças ao método de trânsito, que analisa como a luz da estrela hospedeira é filtrada pela atmosfera do planeta quando este passa diante dela. As concentrações detectadas dos gases são milhares de vezes maiores do que as encontradas na Terra, o que, segundo os pesquisadores, seria difícil explicar sem algum tipo de atividade biológica. >