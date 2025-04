MÉXICO

Obras de Frida Kahlo foram retiradas de museu e vendidas ilegalmente, denuncia ex-diretora

Mais de dez peças, incluindo pinturas, desenhos e trechos do diário de Kahlo, teriam saído do México sem registro oficial

Hilda Trujillo, ex-diretora dos museus Diego Rivera Anahuacalli e Frida Kahlo Casa Azul, denunciou o desaparecimento de ao menos dez obras da icônica pintora mexicana, incluindo dois óleos e oito desenhos, além de 12 páginas arrancadas de seu diário original. Em comunicado, ela afirmou que as peças "inexplicavelmente saíram da Casa Azul" e estão sendo comercializadas ilegalmente, algumas em coleções privadas no exterior. >

Entre as obras desaparecidas estão "Frida em Chamas" (1954), hoje em uma coleção particular nos Estados Unidos, e "Congresso dos Povos pela Paz" (1952), vendido por US$ 2,6 milhões em um leilão da Sotheby’s. Trujillo exige que o Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura (INBAL), responsável pela proteção do patrimônio artístico mexicano, apresente os contratos de fidúcia das obras e explique como elas deixaram o país sem autorização. >