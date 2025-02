SAÚDE

Ômega-3 pode atrasar envelhecimento biológico em humanos, aponta estudo com idosos

Entenda como foi feito o estudo

A suplementação diária de 1 grama de ômega-3 pode retardar o envelhecimento biológico, segundo um estudo recente publicado na revista "Nature Aging". A pesquisa, realizada com mais de 700 idosos ao longo de três anos, revela fortes evidências de que o ômega-3 pode impactar positivamente o processo de envelhecimento. A informação é do G1. >

Embora estudos anteriores já indicassem benefícios do ômega-3 e outras substâncias, como a vitamina D, a eficácia em humanos ainda era incerta. Agora, a pesquisa mostra que a ingestão diária de 1 grama de ômega-3 desacelera o envelhecimento biológico em até quatro meses, independentemente de fatores como idade, sexo ou IMC. O efeito foi mais pronunciado quando combinado com vitamina D e exercícios físicos, reduzindo também o risco de câncer e fragilidade.>

O estudo utilizou "relógios epigenéticos", ferramentas de biologia molecular que medem as alterações no DNA relacionadas ao envelhecimento. Esses relógios indicam se o corpo está envelhecendo mais rápido ou devagar do que o esperado. A pesquisa revelou que o ômega-3 desacelerou o envelhecimento em três dos quatro modelos avaliados.>