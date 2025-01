SAÚDE DO CORAÇÃO

Tomate, salmão e mais: veja dez alimentos que reduzem risco de infartos

Eles têm propriedades que ajudam a proteger o coração, reduzindo riscos de complicações graves, como infartos e AVC

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 08:31

Tomates Crédito: Shutterstock

As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 400 mil mortes por ano no Brasil, representando aproximadamente 30% dos óbitos anuais, segundo dados do Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% dessas mortes poderiam ser evitadas por meio de hábitos saudáveis. >

Patrícia Oliveira, cardiologista do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, enfatiza que uma alimentação equilibrada é essencial na prevenção dessas doenças. Ela explica que certos alimentos têm propriedades benéficas ao coração. “Há alimentos que agem como protetores do coração, ajudando a reduzir o risco de complicações graves, como infartos e AVCs, além de regular fatores como colesterol e pressão arterial”, explica.>

A adoção dos hábitos saudáveis conhecidos como Life’s Simple 7, recomendados pela American Heart Association, inclui práticas alimentares que favorecem o bom funcionamento do sistema cardiovascular. A ingestão de alimentos antioxidantes, ricos em fibras e gorduras saudáveis, tem efeitos positivos na redução de inflamações, melhora da circulação e fortalecimento do coração. >

A nutricionista Juliana Meirelles, também do Hospital Sírio-Libanês, compartilhou uma lista de dez alimentos que são aliados do coração:>

SALMÃO>

Rico em ácidos graxos ômega-3, auxilia na redução de triglicerídeos e melhora a saúde das artérias.>

ABACATE>

Fonte de gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, ajuda a reduzir o colesterol LDL e protege o sistema cardiovascular.>

AVEIA>

Contém fibras solúveis que reduzem o colesterol ruim (LDL) e promovem a boa função vascular.>

FRUTAS VERMELHAS>

Cheias de antioxidantes e flavonoides, protegem o coração e ajudam a regular a pressão arterial.>

CASTANHA DO PARÁ>

Rica em selênio e vitamina E, fortalece o sistema cardiovascular e reduz o colesterol ruim.>

GRÃO-DE-BICO E LEGUMINOSAS>

Fontes vegetais de proteínas e fibras que ajudam a equilibrar os níveis de colesterol e controlar a pressão arterial.>

AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM>

Com alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes, protege as artérias e reduz a inflamação.>

ESPINAFRE E VEGETAIS DE FOLHAS VERDES>

Contêm potássio e fibras que ajudam a controlar o colesterol e reduzem o risco de doenças cardíacas.>

TOMATE>

Fonte de licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger o coração e reduzir o colesterol.>

CHÁ VERDE>

Suas catequinas melhoram a função arterial, reduzem o colesterol LDL e aumentam a proteção cardiovascular.>

Além de adotar esses alimentos, é fundamental evitar certos hábitos alimentares que prejudicam o coração. A cardiologista Patricia Oliveira destaca que a ingestão de alimentos ricos em gorduras trans, como fast food, frituras e produtos ultraprocessados, deve ser limitada, pois aumentam o risco de doenças cardíacas. Ela também alerta para o consumo moderado ou a eliminação de alimentos com alto teor de gorduras saturadas, como carnes processadas e laticínios integrais, que podem elevar o colesterol LDL, a pressão arterial e contribuir para a obesidade.>

A fibra solúvel, presente em alimentos como grãos integrais e frutas, é outra aliada na redução dos níveis de colesterol. Ela se liga ao colesterol no trato digestivo, formando um gel que impede sua absorção, ajudando a reduzir o colesterol na corrente sanguínea.>