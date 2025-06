EUA

Pai militar é procurado após assassinato das três filhas pequenas

Ele fugiu e é considerado principal suspeito

Carol Neves

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:53

Paityn, 9 anos, Evelyn, 8, e Olivia, 5, estavam sob custódia do pai Crédito: Reprodução

Um crime chocante abalou a cidade de Wenatchee, no estado de Washington (EUA), após a polícia encontrar, nesta segunda-feira (2), os corpos de três irmãs desaparecidas desde sexta-feira (31). As vítimas, Paityn, 9 anos, Evelyn, 8, e Olivia, 5, estavam sob custódia do pai, Travis Decker, 32, agora principal suspeito do homicídio. >

As meninas foram vistas pela última vez ao saírem da casa da mãe, Whitney Decker, para um encontro supervisionado com o pai, conforme acordo judicial. A mãe acionou as autoridades após perceber comportamentos incomuns e perder contato com o ex-marido. "Só queria minhas filhas de volta, vivas e em segurança. Essa dor é insuportável", declarou Whitney antes da confirmação da tragédia. >

O veículo de Travis foi localizado abandonado perto do acampamento Rock Island, no condado de Chelan. No local, os agentes encontraram os corpos das crianças, mas o suspeito havia fugido. O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, tornou-se uma investigação de triplo homicídio, com um mandado de prisão expedido contra Decker por três crimes de homicídio qualificado e um de sequestro. >