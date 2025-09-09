LUTO

Pai morre de infarto durante funeral do próprio filho

Família fala em "coração partido"

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:56

David Beilicki e Norman White Crédito: Reprodução

A despedida de David Beilicki, de 41 anos, acabou transformada em uma tragédia ainda maior para sua família. O pai dele, Norman White, de 61 anos, sofreu um infarto fulminante enquanto ajudava a carregar o caixão até a Capela de St Bede, no Crematório de Teesside, na Inglaterra. Levado ao hospital, não resistiu. Para os familiares, a cena foi tão chocante que a única explicação seria a dor de perder mais um filho. “Acho que ver toda a família reunida daquele jeito deve ter sido demais”, disse a filha Chantelle, que acredita que o pai tenha morrido de “coração partido”.

Chantelle contou que só percebeu a ausência do pai ao entrar na capela e perguntar: “Onde está meu pai?”. Pouco depois, soube que ele havia desmaiado e sido socorrido, mas não resistiu. “Foi tão traumático que você jamais imaginaria algo assim acontecendo, não conseguiria descrever”, afirmou ao jornal The Mirror.

A coincidência da data intensificou ainda mais a dor: o funeral de David aconteceu exatamente dez anos após a despedida dos gêmeos natimortos Karson e Deacon, também filhos de Norman.

A funerária responsável pela cerimônia descreveu em redes sociais o momento como devastador. “A sua família e amigos reuniram-se para dizer um adeus sentido e emocionante, com o seu menino Jackson a conduzir o seu pai a cavalo e a carruagem para a capela, um momento verdadeiramente tocante. Tragicamente, enquanto levávamos o David para a capela, o seu pai Norman White sentiu-se mal e o serviço foi pausado. Mais tarde naquele dia, com muita tristeza, a família recebeu a devastadora notícia de que Norman tinha falecido no hospital.”

David, pai de Ethan e Jaxon, de 9 anos, enfrentava dificuldades com a dependência química, mas era lembrado pelo carinho e generosidade. “Ele tinha um coração do tamanho do oceano. Faz muita falta”, disse a irmã.