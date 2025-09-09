VIOLÊNCIA

Mulher de ex-primeiro-ministro do Nepal é queimada viva em ataque de manifestantes

Protestos violentos em Katmandu resultam em incêndios e agressões a líderes políticos

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:48

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro Jhalanath Khanal, foi morta Crédito: Reprodução

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro Jhala Nath Khanal, morreu depois que manifestantes incendiaram a residência da família em Katmandu, informou o portal Khabar Hub. O ataque ocorreu na área de Dallu, considerada uma das mais nobres da capital.

Segundo relatos da imprensa local, Chitrakar foi cercada dentro de casa por um grupo e o imóvel foi colocado em chamas. Ela chegou a ser levada ao Hospital de Queimados da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O episódio faz parte de uma onda de protestos que tem atingido prédios públicos, residências de políticos e sedes de partidos, marcada por atos de violência. O ex-primeiro-ministro Sher Bahadur Deuba e sua esposa, a ministra das Relações Exteriores Arzu Rana Deuba, também foram atacados em sua residência e retirados às pressas do local, de acordo com a imprensa local.

Fontes apontam que a decisão do governo de banir o uso das redes sociais teria agravado a situação, mas o conflito tem raízes mais profundas ligadas à corrupção política e à falta de oportunidades para os jovens. Durante os protestos, jovens manifestantes chegaram a incendiar o Parlamento após uma repressão que deixou ao menos 19 mortos em Katmandu.