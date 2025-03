INTERNADO HÁ 20 DIAS

Papa grava áudio e agradece orações: 'Eu os acompanho daqui'

Em espanhol e com dificuldade na voz, Francisco agradeceu ainda a vigília na Praça São Pedro

Em áudio divulgado nesta quinta-feira (6) pelo Vaticano, o papa Francisco, de 88 anos, agradeceu aos fiéis pelas orações e disse que os acompanha do hospital, onde está internado desde o dia 14 de fevereiro após uma crise respiratória e diagnóstico de uma pneumonia bilateral. Em espanhol e com dificuldade na voz, Francisco agradeceu ainda a vigília na Praça São Pedro, no Vaticano, onde os fiéis rezam pela recuperação de sua saúde. Foi a primeira manifestação desde a internação do papa, há 20 dias, que ainda não teve a imagem divulgada pela Santa Sé.>