CARLOS ACUTIS

Papa Leão XIV marca data da canonização de 'santo da internet'

Rito religioso estava previsto para acontecer no dia 27 de abril, mas foi adiado pelo Vaticano após a morte do Papa Francisco

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de junho de 2025 às 09:27

Carlo Acutis Crédito: Reprodução/Associação Carlo Acutis

Conhecido como padroeiro da internet, Carlo Acutis já tem nova data de canonização. O rito religioso que estava previsto para acontecer no dia 27 de abril, mas foi adiado pelo Vaticano após a morte do Papa Francisco, foi remarcado, nesta sexta-feira (13), pelo o Papa Leão XIV, para o dia 7 de setembro, de acordo com informações de agências internacionais. Primeiro ‘santo millennial’, Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, mas viveu a maior parte da vida na Itália, entre Milão e Assis. Desde cedo, demonstrou profunda fé católica, com especial devoção à Eucaristia. Talentoso em tecnologia, usava a internet para evangelizar e criou um site que catalogava milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Por isso, ganhou os apelidos de “influenciador de Deus” e “padroeiro da internet”. >

Aos 15 anos, ele foi diagnosticado com uma leucemia fulminante e morreu em 2006. Durante a doença, ofereceu seu sofrimento "por Jesus, pelo Papa e pela Igreja". Sua fé e maturidade espiritual chamaram a atenção de religiosos e fiéis ao redor do mundo. Em 2020, Carlo foi beatificado pelo Papa Francisco após o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão: a cura de uma criança brasileira com uma doença rara. Desde então, seu corpo repousa em Assis e é visitado por milhares de peregrinos. >

Filho de pais italianos, Carlo começou a frequentar missas diárias aos 7 anos, e a se destacar por doar dinheiro para moradores de rua. O trabalho com o site lhe rendeu fama mundial e pessoas de todo o mundo passaram a pedir sua intercessão. Segundo a mãe de Carlo, Antonia, a vida de seu filho "pode ser usada para mostrar como a internet pode ser usada para o bem, para espalhar coisas boas". Sua família, na Itália, passou a receber diversos relatos de milagres atribuídos a ele, incluindo curas de infertilidade e câncer. Um desses relatos veio do Brasil e é o primeiro milagre do jovem italiano reconhecido pela Igreja Católica. >

Em 2010, uma criança foi curada ao tocar em uma roupa usada por Carlo. "A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois", afirmou o padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, em Campo Grande (MS) ao G1 MS em novembro de 2019, quando o Vaticano reconheceu o milagre.>

O segundo milagre de Carlo envolveu a recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença (Itália). A mulher precisava de uma cirurgia cerebral importante, e os médicos alertaram que as taxas de sobrevivência eram baixas. A mãe da mulher viajou para Assis para orar por sua filha no túmulo de Carlo e a jovem rapidamente começou a mostrar sinais de melhora. Dez dias depois da visita da mãe ao túmulo, uma tomografia computadorizada mostrou que a hemorragia no cérebro havia desaparecido sem qualquer explicação médica.>

Relíquia em Salvador>

A Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, localizada no bairro de Massaranduba, em Salvador, guarda uma relíquia do corpo do beato Carlo Acutis. Relíquia é um fragmento do corpo de um santo, geralmente dos ossos. Segundo a Arquidiocese, a prática de guardar uma parte do corpo de um santo em relicários é comum no catolicismo. Um pedacinho da costela de Santa Dulce dos Pobres, por exemplo, foi oferecido em um relicário acompanhado de uma pedra ametista em formato de coração ao Papa Francisco na canonização do Anjo Bom da Bahia. O material está guardado na Capela das Relíquias, no Vaticano.>

De acordo com o padre italiano Marco Paglicci, pároco da igreja, a relíquia, no caso de Carlo, foi um presente do seu reitor de seminário, o bispo Dom Stefano Manetti, durante uma visita à Arquidiocese de Florença, na Itália, em junho de 2022. “Ele fez essa doação e disse que reconhecia como um dom de caridade, uma dádiva e um sinal de amizade para os jovens, e a relíquia foi acolhida com grande alegria. Eu trouxe para o Brasil, nós fizemos um tríduo em agosto para acolher o presente e, no ano seguinte, tivemos um dia em que destacamos a presença da relíquia”, relata.>