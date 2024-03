ASSASSINATO POR ENCOMENDA

Pastor pagou R$ 200 mil para assassinos executarem o namorado da filha

O pastor Samuel Pasillas, de 47 anos, foi preso em Riverside (Califórnia, EUA) acusado de tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o líder religioso pagou U$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil) para que assassinos executassem o namorado da sua filha. As informações são do jornal Extra.

Pasillas comanda uma igreja de língua espanhola em Victorville, cerca de 64 quilômetros ao norte de San Bernardino. Além do pastor, agentes prenderam Juan Manuel Cebreros, de 55 anos, apontado como um dos matadores contratados. O outro está sendo procurado, informou a polícia na terça-feira (19).

Os dois teriam aberto fogo contra a vítima na noite de 21 de outubro de 2023. Porém o alvo do ataque, que não foi oficialmente identificado, conseguiu sobreviver após ser baleado quando estava dentro de um carro, em rua de Riverside, de acordo com reportagem do "Washington Post".