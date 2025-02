RARO

Peixe retratado em ‘Procurando Nemo’ é visto pela primeira vez em águas rasas

Ele é conhecido como peixe-diabo

Um raro avistamento de um peixe da espécie diabo negro (Melanocetus johnsonii) próximo à superfície do oceano, a dois quilômetros da costa de Tenerife, na Espanha, chamou a atenção de biólogos e entusiastas da vida marinha. O registro, feito em 26 de janeiro por pesquisadores da ONG Condrik Tenerife, é inédito, já que essa espécie habita normalmente profundidades entre 200 e 2.000 metros. Até então, os únicos registros conhecidos desse peixe vivo haviam sido feitos em águas profundas, enquanto exemplares mortos já haviam sido encontrados na superfície. As imagens do encontro rapidamente viralizaram. >