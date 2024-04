TRÁFICO INTERNACIONAL

Polícia italiana intercepta 150 kg de cocaína proveniente do Brasil

Cerca de 150 quilos de cocaína provenientes do Brasil foram apreendidos pelas autoridades italianas no porto de Ravenna, na região da Emilia-Romagna, no norte do país. A ação aconteceu nesta terça-feira (23). A droga estava em um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall que havia partido do porto de Santos no final de fevereiro.