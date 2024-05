ESTADOS UNIDOS

Homem obriga filho a correr em esteira ergométrica e criança morre de exaustão

A morte foi causada por "ferimentos contundentes com contusões cardíacas e hepáticas com inflamação aguda e sepse"

Da Redação

Publicado em 3 de maio de 2024 às 11:16

Corey T. Micciolo, de seis anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi acusado de matar o próprio filho de seis anos em Barnegat, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Christopher Gregor, 31 anos, obrigou Corey T. Micciolo a correr em uma esteira ergométrica até a exaustão. O caso ocorreu em abril de 2021, mas ganhou repercussão nesta semana, após a acusação do pai pelo homicídio do filho.

Imagens mostram Christopher forçando o filho a correr no aparelho mesmo após o menino sofrer repetidas quedas. Segundo o jornal New York Post, o pai chega a morder a cabeça da criança e dizer que ela estava "gorda demais".

Após ser submetido a esses abusos, a criança acordou com dificuldade de articular palavras, andar, falta de ar, enjoos e tontura. Ele foi levado para o hospital e teve uma convulsão enquanto era examinado. A morte de Corey foi causada por "ferimentos contundentes com contusões cardíacas e hepáticas com inflamação aguda e sepse", segundo o NY Post.

Um patologista forense também encontrou lesões por impacto contundente no peito e abdômen da criança, com laceração no coração, contusão pulmonar esquerda e laceração e contusão no fígado.