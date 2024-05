CHUVAS

Centro histórico de Porto Alegre inunda e ruas têm acesso bloqueado

O Centro Histórico de Porto Alegre começou a inundar após um problema na casa de bombas, responsável por despejar as águas da chuva de volta ao Rio Guaíba. A Avenida Mauá e rodoviária da cidade estão sendo invadidas pela água, conforme o nível do rio aumenta.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae), não houve rompimento da casa de bombas, ela teria apenas transbordado. A nota foi publicada no perfil da Prefeitura de Porto Alegre no X (antigo Twitter).