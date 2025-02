NO DESEMBARQUE

Polonesa que afirma ser Madeleine McCann é presa na Inglaterra

Ela é suspeita de perseguição e assédio aos pais de Madeleine

Julia Wandelt, uma polonesa que insiste ser Madeleine McCann, que desapareceu em Portugal em 2007, foi presa ao chegar ao Reino Unido na quarta-feira (19). A jovem de 23 anos, que também é conhecida como Julia Wendell ou Julia Faustyna, foi algemada e levada sob custódia imediatamente após desembarcar no Aeroporto de Bristol. A informação é do NY Post. >

Ela havia viajado de Wrocław, na Polônia, e estava a caminho de um encontro com uma amiga no Reino Unido, que também foi presa. A polícia de Leicestershire informou que Wandelt e uma mulher de 60 anos, originária do País de Gales, foram detidas sob suspeita de perseguição e assédio aos pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann. O incidente gerou "alarme e angústia sérios", de acordo com o porta-voz da polícia. Ambas continuam sob custódia enquanto as investigações seguem.>

Em postagens recentes no Instagram, Julia afirmou que submeteu amostras de DNA a um especialista de renome mundial, após seus pais na Polônia e os pais de Madeleine se recusarem a realizar os testes. Ela revelou que os exames incluíam comparações de seu DNA com amostras encontradas na cena do crime, além de análise de semelhanças nos olhos, dentes e voz com as de Madeleine. Segundo ela, os resultados indicam que as semelhanças "provavelmente pertencem à mesma pessoa".>