CARDEAIS BLINDADOS

Postos de controle, detectores de metais e sistemas antidrone: veja o esquema de segurança do conclave

O plano de segurança só será encerrado ao fim da primeira celebração oficiada pelo novo papa

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de maio de 2025 às 13:32

Postos de controle, detectores de metais, sistemas antidrone: veja como será o esquema de segurança do conclave Crédito: Shutterstock

As atenções do mundo inteiro se voltarão para o Vaticano na próxima quarta-feira (7). É lá, mais precisamente, na Capela Sistina, que 133 cardeais de 70 países estarão reunidos no conclave que vai escolher o novo papa, líder máximo da Igreja Católica. E para garantir a segurança dos líderes religiosos, foi montado um esquema minucioso. A Praça São Pedro, onde os fiéis irão aguardar a escolha do novo pontífice, terá postos de controle nas entradas com detectores de metais e vigilância reforçada. Os sistemas antidrone também serão novamente utilizados. >

Segundo informações das agências internacionais, os policiais definiram um perímetro que abrange a Via della Conciliazione, que leva à Praça de São Pedro, a Via di Porta Angelica e a praça del Sant'Ufficio, para colocar os pontos de controle. Será uma dupla verificação, já que há revistas permanentes ativas nos dois lados da praça, entre as colunas que circulam a entrada da basílica. A segurança também será reforçada nas outras três basílicas papais: São João de Latrão, São Paulo Fora dos Muros e Santa Maria Maior. A última, onde o fluxo de visitantes aumentou significativamente por causa da visitação ao túmulo de Francisco, terá atenção especial. >