MUNDO

Prefeito de cidade mexicana é decapitado seis dias após ser empossado

Alejandro Arcos teve a cabeça deixada em cima de um carro

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 21:00

Alejandro Arcos Catalán Crédito: Reprodução

O prefeito de uma cidade mexicana, do estado de Guerrero, no sul do país, foi brutalmente assassinado cerca de seis dias após ser empossado como gestor municipal. Alejandro Arcos Catalán foi decapitado e teve sua cabeça deixada em cima de um carro. O caso ocorreu na última segunda-feira (07), na cidade de Chilpancingo. As informações são do jornal The Guardian.

De acordo com o jornal, Alejandro foi morto poucos dias depois de dois de seus aliados serem assassinados: Francisco Tapia, secretário da Câmara Municipal de Chilpancingo, no dia 3 de outubro; e Ulises Hernández Martínez, ex-comandante da polícia das forças especiais, cotado como possível chefe de segurança dele, no dia 29 de setembro.