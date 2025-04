QUASE UM MILAGRE

Professor que ficou soterrado bebeu urina para sobreviver: 'senti como se estivesse no inferno'

"Meu corpo estava queimando e tudo o que eu precisava era de água", disse o professor, após o resgate

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de abril de 2025 às 11:50

Terremoto em Mianmar Crédito: Reprodução

O professor Tin Maung Htwe, de 47 anos, foi resgatado com vida, na última quarta-feira (2), depois de ficar soterrado por cinco dias após um forte terremoto atingir Mianmar. Ele relatou às autoridades que conseguiu sobreviver bebendo a própria urina. Tin, que é diretor de uma escola de ensino fundamental, participava de um curso de formação, quando o prédio em que ele estava foi atingido pelo terremoto de magnitude 7,7, na última sexta-feira (28). >

Ele estava a apenas 10 quilômetros do epicentro do abalo sísmico e foi encontrado sob os escombros de uma hospedagem perto do epicentro do terremoto. Após o tremor, sua primeira reação foi se abrigar embaixo da cama do hotel. “O hotel inteiro desabou. Tudo que eu podia fazer era gritar ‘me salvem’”, contou às autoridades, segundo informações das agências de notícia internacionais. O terremoto deixou mais de três mil mortos, 4.515 feridos e 351 desaparecidos, além de causar o colapso de inúmeras casas e prédios. >

Do local onde o professor estava hospedado, apenas tijolos e barras de metal restaram. "Senti como se estivesse no inferno", falou com voz fraca, com um tubo de oxigênio no nariz e dois acessos intravenosos, após ser socorrido. Um vídeo de uma TV local mostra o momento em que o resgate aconteceu, e ele foi retirado dos escombros. Depois, foi levado para um abrigo, onde foi internado. "Meu corpo estava queimando e tudo o que eu precisava era de água", acrescentou. Mas como não tinha água, "tive que repor com fluidos que saíam do meu corpo", explicou o professor. Nenhum morador tinha esperanças de encontrar sobreviventes após o terremoto. Familiares de Tin Maung Htwe comemoraram e se emocionaram quando ele foi encontrado vivo.>