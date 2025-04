INCIDENTE

Quase 300 passageiros são evacuados após incêndio em avião durante decolagem em Orlando

Voo seguia para a cidade de Atlanta, também nos EUA

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 17:43

Fogo atingiu aeronave Crédito: Reprodução

Cerca de 300 pessoas foram obrigadas a deixar rapidamente um voo da Delta Air Lines na manhã desta segunda-feira (21) após o motor da aeronave pegar fogo, pouco antes de decolar no Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida. >

O voo 1213, que se dirigia para Atlanta, estava prestes a partir do portão de embarque por volta das 11h15 quando o incêndio começou a ser detectado no motor da aeronave. A informação foi confirmada pela companhia aérea, conforme reportado pelo The New York Post. >

Imagens capturadas no local mostram chamas saindo da cauda do Airbus A330, que transportava 282 passageiros, 10 comissários de bordo e dois pilotos. Diante da situação, a evacuação foi iniciada de imediato, com os passageiros utilizando os escorregadores de emergência. >

A Delta Air Lines afirmou que suas equipes seguiram todos os protocolos de segurança, evacuando a cabine assim que as chamas foram vistas no escapamento de um dos motores. O incêndio foi prontamente controlado e apagado, conforme informações do Aeroporto Internacional de Orlando. >