Recorde: caçadores capturam jacaré de 4,3 metros e quase 400 quilos

O maior jacaré já registrado no Mississipi, estado dos EUA, foi capturado no último sábado (26) por um grupo de caçadores. Donald Woods Will Thomas, Joey Clark e Tanner White apanharam o animal na cidade de Yazoo, em Sunflower River, informou a Associated Press.



O recorde foi quebrado por cinco centímetros: macho, o jacaré de cerca de 364 quilos tem 4,3 metros.



Após a captura, os caçadores amarraram o predador - que virou presa - e o levantaram com uma empilhadeira para uma foto.