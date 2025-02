INTERNADO EM ROMA

Papa vai renunciar? Secretário de Estado do Vaticano se pronuncia pela 1ª vez

Cardeal Pietro Parolin disse que informações não passam de "especulações"

O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, se pronunciou publicamente pela primeira vez no sábado (22) sobre as notícias da possível renúncia do Papa Francisco. Para o cardeal, as notícias são "inúteis" e a única preocupação é com a saúde e recuperação do pontífice. >