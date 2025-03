TRAGÉDIA

Seis turistas de resort famoso morrem em passeio após submarino afundar

Embarcação que afundou ´é considerada um dos submarinos turísticos mais modernos do mundo

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de março de 2025 às 09:42

seis turistas de resort famoso morrem em passeio após submarino afundar Crédito: Divulgação

Pelo menos seis pessoas morreram e outras ficaram feridas após um submarino que transportava turistas de um famoso resort na cidade de Hurghada, afundar, na manhã desta quinta-feira (27), no Mar Vermelho, perto da costa do Egito. Havia cerca de 44 pessoas de várias nacionalidades a bordo da embarcação turística, um submarino chamado Sindbad. De acordo com as informações divulgadas pelas agências internacionais, outras 29 pessoas foram resgatadas com vida. >

A cidade onde ocorreu o acidente é um destino turístico popular, conhecido por suas praias e recifes de corais e a embarcação possui grandes janelas no fundo para visualização de cardumes e corais. Segundo o jornal egípcio Al Masry Al Youm, a embarcação afundou em frente à marina de um dos hotéis famosos de Hurghada. Fontes confirmaram ao jornal que a Diretoria de Saúde do Mar Vermelho e a Autoridade de Ambulâncias Egípcia foram colocadas em alerta máximo, e 21 ambulâncias foram enviadas ao local para transportar os feridos para hospitais devido à gravidade de suas condições. >

O submarino Sinbad é uma das atrações turísticas mais populares de Hurghada, oferecendo uma "experiência única" para quem deseja explorar o mundo subaquático do Mar Vermelho sem precisar mergulhar. O passeio a bordo do Sinbad dura de uma a três horas e permite que os passageiros observem de perto peixes coloridos, polvos, caranguejos e outras espécies marinhas em seu habitat natural. Durante a expedição, um guia apresenta informações sobre a fauna e a flora marinha, tornando a experiência ainda mais educativa e envolvente. As informações são do jornal O Globo.>