'PERSEGUIÇÃO'

'Ser jovem e bonita pesava’, diz freira brasileira que foi afastada de comando de mosteiro na Itália

Irmã Aline entrou na Justiça conta decisão

Em 2018, quando tinha 34 anos, Irmã Aline foi designada como abadessa, assumindo a responsabilidade por quatro mosteiros em distintas regiões da Itália. O posto elevado, segundo a própria religiosa, causou desconforto dentro da hierarquia eclesiástica, especialmente com o abade geral Mauro Giuseppe Lépori.>

A virada no caso ocorreu em janeiro de 2023, quando uma denúncia anônima foi encaminhada ao Papa Francisco. A carta acusava a freira de manipular e maltratar outras monjas. A denúncia levou a uma série de investigações e inspeções no mosteiro de Vittorio Veneto, onde Aline residia com 18 outras religiosas em regime de clausura.>