PERSEGUIÇÃO

Sogra joga tinta vermelha em vestido de noiva da nora no dia do casamento

A mãe do noivo ainda teria fingido um ataque cardíaco quando soube do casamento

Inconformada com o relacionamento do filho, uma mulher contratou três homens para tentar atrapalhar o casamento jogando tinta vermelha no vestido da noiva. O caso aconteceu em Ciudad Obregón, no México.