CRIME

Suspeito de assassinar deputada nos EUA é preso após dias de busca

Ele também atacou um senador, que segue internado

Carol Neves

Publicado em 16 de junho de 2025 às 07:50

Vance Boelter Crédito: Divulgação

O estado de Minnesota, nos EUA, viveu um fim de semana tenso com a maior operação policial de sua história, resultando na captura de Vance Boelter, acusado de assassinar a deputada Melissa Hortman e tentar matar o senador John Hoffman. O governador Tim Waltz confirmou a prisão, realizada neste domingo (15), após uma intensa busca que mobilizou agentes federais, estaduais e locais. >

Boelter, de 57 anos, foi detido sem violência após se render às equipes da Swat na cidade de Green Isle. "O suspeito rastejou até as equipes policiais e foi preso", relatou o tenente-coronel Jeremy Geiger, da Patrulha Estadual de Minnesota. "O suspeito foi detido sem uso de força." A operação contou com aeronaves de vigilância e mais de 20 equipes táticas após uma denúncia de que Boelter estaria próximo à sua residência. >

As investigações revelaram que o suspeito, que trabalha em uma empresa de segurança e tem treinamento militar, agiu com planejamento. Em seu SUV, a polícia encontrou três fuzis AK-47, uma pistola 9 mm e uma lista com nomes e endereços de outros funcionários públicos. Segundo o FBI, ele usou uma máscara durante os ataques para não ser identificado e teria se passado por policial para se aproximar das vítimas. >

Os crimes ocorreram na madrugada de sábado (14), quando Boelter invadiu a casa de Hortman em Brooklyn Park, matando a deputada e seu marido, Mark Hortman. Em seguida, atacou o senador Hoffman e sua esposa, que foram baleados, mas sobreviveram. "Hoffman saiu de sua última cirurgia e está caminhando para a recuperação", afirmou Waltz. Dois colegas do senador disseram à ABC News que ele e a esposa já estão acordados após os procedimentos médicos. >

Antes de ser capturado, Boelter fugiu a pé após um confronto com a polícia, que chegou a trocar tiros com ele. Um manifesto com nomes de outras autoridades foi encontrado abandonado em seu veículo. O chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, destacou a complexidade do caso: "Agora começa o trabalho difícil de entender qual foi o motivo." >