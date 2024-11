SUSTO

Tempestade inclina cruzeiro e passageiros chegam a enviar mensagens de despedida

Navio teve que fazer parada de emergência

Os ventos que atingiram o cruzeiro da Royal Caribbean chegaram a até 86 mph. Passageiro do navio, Dan So, fundador de uma startup de tecnologia, afirmou que o momento foi um verdadeiro "pesadelo no mar". No momento em que a situação começou, ele estava em um dos pubs do cruzeiro participando de um quiz. Repentinamente, começou a ouvir gritos, barulho de copos caindo e quebrando e notou o convés "inclinado de forma alarmante".