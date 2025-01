REDE SOCIAL

TikTok volta ao ar nos EUA após Trump dizer que vai adiar proibição

Presidente eleito vai propor uma solução que envolva venda de 50% da empresa para americanos

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 08:39

TikTok Crédito: Shutterstock

O TikTok anunciou neste domingo (19) que está disponível novamente nos Estados Unidos, após o presidente eleito Donald Trump garantir que adiará a proibição do aplicativo no país assim que assumir o cargo nesta segunda-feira (20).

Em um comunicado enviado aos usuários, a plataforma afirmou: "Graças aos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta nos EUA". A decisão ocorre depois de o TikTok ter sido temporariamente removido devido a uma lei federal que exige que a empresa venda sua operação no país. Trump, no entanto, declarou que assinará um decreto que postergará a aplicação dessa legislação.

A rede social expressou gratidão a Trump por "trazer clareza e garantir aos nossos provedores de serviços que não enfrentarão penalidades por fornecer o TikTok a mais de 170 milhões de americanos, ajudando ainda mais de 7 milhões de pequenas empresas a prosperar".

Após o anúncio, diversos usuários dos EUA relataram que conseguiram acessar tanto o aplicativo quanto o site do TikTok.

Proposta de Trump

Trump também declarou que tomará providências para garantir a reativação da rede social. "Emitirei uma ordem executiva na segunda-feira para estender o prazo para a implementação da proibição da lei", escreveu o presidente eleito em sua rede social, a Truth Social. Ele explicou que essa medida permitirá um acordo que "garantiria a segurança nacional" dos Estados Unidos.

Além disso, Trump mencionou que o decreto isentará de responsabilidade qualquer empresa que tenha colaborado para evitar que o TikTok fosse banido no país. O ex-presidente ainda propôs uma joint-venture entre os atuais donos do TikTok, a empresa chinesa ByteDance, e/ou novos investidores, onde os Estados Unidos teriam 50% da propriedade do aplicativo. "Quero que os Estados Unidos possuam 50% do TikTok por meio de uma joint-venture. Assim, conseguimos salvar o aplicativo e mantê-lo sob boas mãos", afirmou Trump.

Poucas horas após a interrupção do serviço, Trump postou uma mensagem em sua rede social: "Salve o TikTok".

Interrupção do serviço

Na noite de sábado (18), o TikTok enviou uma notificação informando que ficaria fora do ar temporariamente, com a promessa de que Trump e a empresa estavam trabalhando para que o aplicativo fosse reativado em breve. Como resultado, mais de 170 milhões de usuários americanos ficaram sem acesso à plataforma. Além da remoção do app, o TikTok também foi retirado das lojas de aplicativos como a Google Play Store e a Apple App Store, e o apagão aconteceu poucas horas antes de a nova lei entrar em vigor.