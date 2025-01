TECNOLOGIA

TikTok tem recurso negado e pode ser banido dos EUA já neste domingo, decide Suprema Corte

Lei aprovada no país exige que a plataforma encontre um comprador para sua operação nos EUA até essa data ou pare de funcionar

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (17), por unanimidade, que o TikTok poderá ter suas operações no país suspensas a partir de domingo (19), ao rejeitar um recurso da empresa responsável pelo app. A decisão se baseia em uma lei aprovada pelo Congresso norte-americano em 2024, que exige que a plataforma encontre um comprador para sua operação nos EUA até essa data, ou então será proibida de funcionar no país.

Após a decisão, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que a implementação da lei ficará a cargo da nova administração, que toma posse na segunda-feira (20). Ela reiterou que o presidente Joe Biden acredita que o TikTok deveria continuar disponível nos EUA, mas sob propriedade americana ou de outra empresa que resolva as questões de segurança nacional levantadas pelo Congresso.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, comentou a decisão e afirmou que tomará uma decisão sobre o futuro do TikTok, mas não entrou em detalhes. Ele indicou que poderá assinar uma ordem executiva logo no início de seu governo, suspendendo a proibição do aplicativo por 60 a 90 dias.