Tragédia em trilha: corpos de três homens são encontrados após salto em cachoeira

Grupo se aventurava em região com águas geladas e terreno acidentado, que dificultaram o resgate

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 10:55

Corpos de três trilheiros que pularam em cachoeira perto do Lago Tahoe são encontrados nos EUA Crédito: Escritório do Xerife do Condado de Placer

Os corpos de três homens que estavam desaparecidos desde a última quarta-feira, após pularem em uma cachoeira na região de Rattlesnake Falls, em Soda Springs, no estado da Califórnia, foram encontrados no final de semana. A confirmação foi feita pelo Escritório do Xerife do Condado de Placer.>

As vítimas participavam de uma trilha ao lado de outras três pessoas quando decidiram saltar na água. Após o mergulho, não retornaram à superfície. O restante do grupo acionou socorro por mensagem de texto, usando um telefone via satélite, por volta das 15h. A área onde o incidente ocorreu, a cerca de 50 quilômetros do Lago Tahoe, é remota e de difícil acesso, com encostas íngremes e terreno instável.>

Na mesma noite, os três sobreviventes foram retirados do local com a ajuda de um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia. Equipes de emergência mobilizaram unidades de mergulho, grupos de resgate técnico do Cal Fire e profissionais especializados em terrenos perigosos. As autoridades destacaram que a região apresenta riscos elevados nesta época do ano, por conta da água extremamente fria provocada pelo derretimento da neve.>

As condições climáticas, incluindo ventos intensos, forte correnteza e baixa visibilidade, forçaram a interrupção dos trabalhos na quinta-feira. As buscas foram retomadas na sexta e no sábado, mas o cenário continuava desfavorável. Com a melhora no tempo no domingo, as equipes conseguiram voltar à área com recursos mais adequados e localizaram os corpos na parte da manhã.>

Os homens foram identificados como Matthew Schoenecker, de 50 anos, e Valentino Creus, de 59, ambos residentes em Los Angeles, e Matthew Anthony, de 44, de Nova York. As causas exatas das mortes ainda estão sendo apuradas.>

“Nossos mais sinceros sentimentos às famílias, amigos e a todos os afetados por essa trágica perda”, declarou o Escritório do Xerife em nota.>