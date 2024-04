ESTADOS UNIDOS

Trump e Biden ficam tecnicamente empatados em nova pesquisa do 'NYT' sobre eleições

A vantagem do republicano encolheu sensivelmente na comparação com o levantamento anterior

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o atual ocupante do cargo, Joe Biden, estão tecnicamente empatados na corrida presidencial para a Casa Branca deste ano, conforme mostrou nova pesquisa do The New York Times com a Siena College, divulgada neste sábado, 13.