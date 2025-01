'VOCÊ ESTÁ DEMITIDO'

Trump promove série de demissões e abre caminho para indicar aliados: 'Massacre generalizado'

Inspetores gerais têm o papel de identificar fraudes, desperdícios e abusos no governo

Inspetores gerais independentes de pelo menos 12 grandes agências federais foram demitidos nesta sexta-feira (24) pela Casa Branca. As demissões, segundo críticos, podem abrir caminho para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instale aliados em funções importantes que têm o papel de identificar fraudes, desperdícios e abusos no governo.>

Os inspetores gerais foram avisados da demissão através de e-mail. As demissões podem significar uma violação da lei federal, que exige que o Congresso receba um aviso de 30 dias sobre qualquer intenção de demitir inspetores-gerais.>

Algumas das maiores agências do governo estavam envolvidas, incluindo os departamentos de Defesa, Estado, Transporte, Assuntos de Veteranos, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Interior e Energia.>

Alguns inspetores-gerais são nomeados pelo presidente, enquanto outros são designados pelos chefes de suas agências. Eles servem por períodos indeterminados e normalmente mantêm seus cargos mesmo quando os presidentes que os nomearam saem da Casa Branca. Um presidente pode demiti-los, mas precisa noticiar o Congresso americano com antecedência.>

Durante seu primeiro mandato, Trump demitiu cinco inspetores-gerais em um período de menos de dois meses em 2020 - incluindo no Departamento de Estado, cujo inspetor-geral desempenhou um papel menor nos procedimentos de impeachment do presidente e começou a investigar suposta má conduta do então Secretário de Estado Mike Pompeo. Alguns legisladores criticaram a medida por considerarem uma retaliação.>