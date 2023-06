Turistas ficam pelados na rua após tomarem 'bebida misteriosa'

Três turistas, sendo duas mulheres e um homem, começaram a andar pelados pelas ruas de Caldas, na Colômbia, após tomarem uma bebida misteriosa. O caso, que aconteceu nesta semana, gerou preocupação nas autoridades colombianas.



O grupo, cuja nacionalidade não foi revelada, foi encontrado com confusão mental, tremedeira e completamente sem roupa. O serviço de emergência do país resgatou o trio e os encaminhou para um centro médico próximo.



De acordo com o jornal “El Tiempo”, uma das suspeitas é de que os estrangeiros tenham consumido yagé, bebida conhecida por ter efeitos psicoativos semelhantes à ayahuasca.