DISPUTA

Universidade de Harvard processa governo Trump por ameaça de corte bilionário em verbas

Governo enviou lista de exigências à universidade que foram vistas como tentativa de controle "sem precedentes"

Harvard, a universidade mais rica do mundo, decidiu abrir um processo contra o governo de Donald Trump nesta segunda-feira (21), desafiando as ameaças de cortes bilionários no financiamento de pesquisas da instituição. O governo federal dos EUA está em uma ofensiva contra as principais universidades do país. >