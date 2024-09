TRÂNSITO

Veja quem são os três brasileiros que morreram em acidente na França

Três brasileiros e um cabo-verdiano que estavam juntos em um carro morreram em um acidente de trânsito numa estrada da França, na madrugada de segunda-feira, 16, no horário local (noite de domingo, 15, no horário de Brasília). Todos trabalhavam na construção civil e trafegavam por uma estrada da cidade de Saône em um Passat.

O motorista perdeu o controle do veículo, que, desgovernado, bateu em uma árvore e teve o motor lançado para fora do carro. O velocímetro travou em 180 km/h, segundo as autoridades francesas O limite de velocidade na estrada é de 50 km/h. Os ocupantes do carro morreram na hora.